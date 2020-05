Rettungseinsatz bei Oberdollendorf : 28-Jähriger verletzt sich bei Unfall auf der B42 schwer

Nach einem Unfall eines 28-jährigen Audi-Fahrers auf der B42 bei Oberkassel musste die Polizei den nachfolgenden Verkehr sicher an der Unfallstelle vorbeiführen. Foto: Ralf Klodt

Bonn Ein 28-jähriger Audi-Fahrer ist am Mittwochmorgen auf der B42 bei Oberdollendorf auf dem Weg in Richtung Köln schwer verunglückt. Vermutlich hatte er die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren.

Kurz hinter dem Tunnel in Oberdollendorf hatte ein 28-jähriger Audi-Fahrer gegen 7 Uhr am Mittwochmorgen aus noch ungeklärter Ursache auf der B42 die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Laut den ersten Angaben der Polizei scherte der Pkw auf der Mittelspur in Richtung Köln fahrend plötzlich aus und kollidierte anschließend seitlich mit der Mittelleitplanke der mehrspurigen Bundesstraße.