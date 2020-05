Festnahme in Köln : Frau checkte mit Reisetasche voller Drogen in Hotel ein

Ecstasy-Tabletten. (Symbolfoto) Foto: Oliver Berg/Archiv

Köln Mit Tausenden Ecstasy-Tabletten, Hunderten LSD-Trips und 1,2 Kilo Haschisch im Gepäck wollte eine 23-Jährige eine Nacht in einem Kölner Hotel bleiben. Am nächsten Tag checkte sie jedoch nicht aus. Das wurde ihr zum Verhängnis.



Mit einer Reisetasche voller Drogen hat eine 23-Jährige in einem Hotel in Köln eingecheckt. Ihre Reise mit 1,2 Kilogramm Haschisch, Tausenden Ecstasy-Tabletten und Hunderten LSD-Trips im Gepäck endete letztlich jedoch bei der Polizei, festgenommen wurde auch ein 27-Jähriger.

Auf die Spur der Frau kamen die Ermittler am vergangenen Mittwochabend, als die 23-Jährige, die aus dem Kreis Soest stammt, für eine Übernachtung in einem Hotel in der Kölner Innenstadt eingecheckt hatte. Nach Angaben der Polizei hatte sie das Zimmer direkt bar bezahlt. Am nächsten Mittag fiel dem Personal jedoch auf, dass die Besucherin noch nicht ausgecheckt hatte, woraufhin der Zimmerservice nachschaute.

Die Touristin war nicht mehr in dem Zimmer, dafür fanden die Mitarbeiter hinter dem Bett eine große, silberfarbene Reisetasche. Zudem habe der ganze Raum nach Marihuana gerochen, woraufhin das Hotel die Polizei hinzuzog. Die Beamten stellten dann das „beachtliche Betäubungsmittelsortiment“ sicher. Rund 1,2 Kilo Haschisch, rund 4000 Ecstasy-Tabletten und mehr als 600 LSD-Trips hatte die Frau im Gepäck.

Gegen 14.30 Uhr rief die Frau dann in der Rezeption an, um ihren Aufenthalt um eine Nacht zu verlängern. Sie fügte noch an, dass das Zimmer nicht gereinigt werden müsste. Da hatte die Polizei die Drogen allerdings schon entdeckt. Als die 23-Jährige dann am Abend um 21.30 Uhr wieder ins Hotel kam und mit ihrer Zimmerkarte die Tür öffnete, wurde sie bereits erwartet. Kriminalbeamte nahmen sie in Empfang und fuhren sie zur Vernehmung ins Polizeipräsidium.

Durch die Ermittlungen ergaben sich der Polizei Hinweise auf ein angemietetes Appartement eines Bekannten der Festgenommenen. Einsatzkräfte der Polizei durchsuchten am vergangenen Freitag gegen 16 Uhr das Objekt an der Vogelsanger Straße. Bei deren Eintreffen stand vor dem Appartement ein 27-Jähriger, der sich hastig entfernen wollte, als er die Polizei sah. „Der Ertappte trug einen stark nach Marihuana riechenden und tatsächlich entsprechend befüllten Karton auf dem Arm“, teilte die Polizei mit. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass der Mann mit einem Untersuchungshaftbefehl des Landgerichts Mönchengladbach gesucht wurde. Er soll gegen das Betäubungsmittelgesetz verstoßen haben. In dem Appartement fanden die Polizisten zudem geringe Mengen weiterer Drogen. Die Polizei verhaftete den Mann.