Verbrechen im März in Köln : Weitere Festnahme wegen Totschlag am Aachener Weiher

Ein weiterer Beschuldigter wurde in Köln festgenommen. (Symbolbild) Foto: dpa

Köln Nachdem am 7. März am Aachener Weiher in Köln ein 26-Jähriger getötet worden war, wurde wenig später ein Tatverdächtiger festgenommen. Nun hat die Polizei einen weiteren Beschuldigten festgenommen.



Wie am Dienstag mitgeteilt wurde, steht der nun festgenommene 24-Jährige im dringenden Verdacht, an dem Tötungsdelikt am 7. März am Aachener Weiher beteiligt gewesen zu sein. Er wurde am Montag im Rahmen der Ermittlungen wegen Totschlags festgenommen und soll noch am Dienstag einem Haftrichter vorgeführt werden.