Supermarkt in Troisdorf : Ermittler prüfen nach Angriff auf Polizisten Bezug zur Reichsbürgerszene

Düsseldorf Eine offenbar zufällig aus dem Ruder gelaufene Maskenpflicht-Kontrolle in einem Supermarkt könnte einen ganz anderen Hintergrund haben: Die Ermittler vermuten, dass die beiden Verdächtigen den Streit absichtlich angezettelt und gefilmt haben.

Im Fall von zwei in einem Supermarkt in Troisdorf schwer verletzten Polizisten gehen die Ermittler nach dpa-Informationen dem Verdacht nach, dass die Beamten in eine Falle gelockt wurden. Demnach besteht die Vermutung, dass die beiden Verdächtigen die Situation absichtlich provozierten. Einer der beiden hatte den Ablauf mit einer an seinem Körper befestigten Kamera gefilmt und offenbar eine Teilsequenz ins Internet gestellt. Wie die dpa erfuhr, prüfen die Ermittler auch, ob einer der beiden Beschuldigten Bezüge zur Reichsbürgerszene hat.