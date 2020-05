Mordkommission ermittelt : Euskirchener soll Freundin lebensgefährlich verletzt haben

Euskirchen Eine Mordkommission der Polizei Bonn ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts in Euskirchen. Dort soll ein 45-Jähriger seine Lebensgefährtin lebensgefährlich verletzt haben. Wie, ist noch unklar.

Wie die Bonner Polizei am Dienstag mitteilte, wurde der 45-jährige Tatverdächtige am späten Montagabend festgenommen. Nach bisherigen Erkenntnissen soll es in der gemeinsamen Wohnung des Mannes und seiner Freundin zu einem Streit gekommen sein, bei dem er die 49-jährige offenbar so brutal angriff, dass sie lebensgefährlich verletzt wurde.