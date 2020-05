Streit in Köln eskaliert : Unbekannter zieht Pistole und bedroht Jugendliche

Köln Ein 19-Jähriger ist in Köln von einem bislang unbekannten Mann mit einer Pistole bedroht worden. Der Täter gab zudem mehrere Schüsse ab. Der Tat voraus ging die simple Frage nach einer Zigarette.

Wie die Polizei am Montag mitteilt, habe am späten Sonntagabend ein etwa 20 Jahre alter Mann einen 19-Jährigen in Köln-Riehl mit einer Pistole bedroht und mehrere Schüsse abgefeuert. Nach aktuellem Sachstand gehen die Ermittler davon aus, dass es sich um eine Schreckschusswaffe gehandelt hat.

Der 19-Jährige, der später Anzeige gegen den Tatverdächtigen stellte, war mit zwei 17-jährigen Freunden in Köln-Riehl unterwegs. Kurz vor Mitternacht seien sie an der Stadtbahnhaltestelle an der Amsterdamer Straße gewesen. Der 19-Jährige habe den Mann nach einer Zigarette gefragt, woraufhin es sofort zu einem Streit gekommen sei. Der Tatverdächtige zog laut dem 19-Jährigen eine Pistole und hielt sie ihm an die Stirn.