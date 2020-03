Mordkommision in Köln sucht Zeugen : 26-Jähriger stirbt vermutlich nach Gewalttat an Aachener Straße

Die Mordkommission sucht Zeugen. Foto: Peter Kölschbach

Köln Am frühen Samstagmorgen hatte ein Autofahrer einen schwer verletzten Mann auf einem Gehweg an der Aachener Straße gefunden und die Rettungskräfte alarmiert. Der Mann starb noch vor Ort an seinen Verletzungen. Die Polizei sucht Zeugen.



Gegen 3.45 Uhr am Samstagmorgen wurde die Polizei verständigt. Ein Autofahrer hatte einen schwer verletzten Mann auf einem Gehweg an der Aachener Straße gegenüber des Aachener Weihers gefunden, trotz der Reanimationsversuche erlag der 26-Jährige noch vor Ort den schweren Verletzungen.

Diese sind vermutlich die Folge äußerer Gewalteinwirkung. Die Polizei hat daher eine Mordkommission eingerichtet und die Staatsanwaltschaft die Obduktion des Leichnams angeordnet. Mit dem Ergebnis und weiteren Informationen zum Ermittlungsstand ist allerdings nicht vor Montag zu rechnen.

Die Mordkommission sucht Zeugen, die zwischen drei und vierUhr eine Auseinandersetzung oder verdächtige Personen in der Nähe des Tatorts gesehen haben.