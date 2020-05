Stadtteil Roggendorf : 20-Jähriger fährt in Köln gegen Tunnelwand und stirbt

Symbolbild. Foto: Friso Gentsch/Symbol

Köln Bei einem Unfall in Köln ist in am frühen Donnerstagmorgen ein 20-jähriger Mann ums Leben gekommen. Er fuhr gegen eine Tunnelwand.



Ein 20-Jähriger ist in Köln mit seinem Wagen gegen die Wand eines Tunnels gefahren und ums Leben gekommen. Die linke Fahrzeugseite sei bei dem Unfall in der Nacht zum Donnerstag aufgerissen worden, sagte ein Polizeisprecher.

Dabei sei der junge Mann wohl aus dem Auto geschleudert worden. Er starb noch an der Unfallstelle. Nach ersten Erkenntnissen war er zu schnell unterwegs. Der Unfall ereignete sich im Stadtteil Roggendorf/Thenhoven.

(dpa)