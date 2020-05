Drogenfund am Flughafen Köln/Bonn : Zoll findet Marihuana im Wert von rund 1,84 Millionen Euro

Köln/Bonn Die Zollbeamten am Köln/Bonner Flughafen haben in den vergangenen drei Wochen große Mengen an Marihuana sicherstellen können. Der geschätzte Verkaufswert der beschlagnahmten Droge liegt bei etwa 1,84 Millionen Euro.

Insgesamt 180 Kilogramm Marihuana hat der Zoll in den vergangenen drei Wochen am Flughafen Köln/Bonn gefunden - eine Menge, die laut Zollmitteilung geschätzt für eine halbe Millionen Joints gereicht hätte. Laut Aussage von Jens Ahland, Sprecher des Hauptzollamts Köln, konnten die Zollfahnder mit zwei Großfunden einen Rekord verzeichnen: Am 24. April gingen den Zöllnern 70 Kilogramm und am 12. Mai noch einmal rund 55 Kilogramm der Droge ins Netz. „Dass wir allein in zwei Nächten knapp 125 Kilogramm Marihuana in Paketsendungen finden, ist ein Novum“, so Ahland.