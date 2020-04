Unfall auf der A4 : Kleintransporter prallt in Köln auf Lastwagen

Nach einem schweren Unfall auf der A4 wurde die Autobahn am Mittwoch gesperrt. Foto: Feuerwehr Köln

Köln Ein Kleintransporter ist am Mittwochmorgen auf der A4 in Köln an einem Stauende auf einen Lastwagen geprallt. Ein 29-Jähriger ist schwer verletzt worden. Die Autobahn wurde komplett gesperrt.



Ein 29-Jähriger ist bei einem schweren Unfall am Mittwochmorgen auf der Autobahn 4 schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei ist der Fahrer des Kleintransporters gegen 10.15 Uhr in Höhe der Anschlussstelle Eifeltor an einem Stauende auf eine stehende Sattelzugmaschine aufgefahren.

Die Feuerwehr teilte mit, dass die Front des Kleintransporters bei dem Zusammenprall völlig zerstört wurde. Der Fahrer wurde eingeklemmt, ein Notarzt versorgte den Mann, um ihn medizinisch zu stabilisieren. Anschließend befreiten die Wehrleute den Mann aus dem Wrack. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der 23-jährige Fahrer des Lastwagen blieb unverletzt.