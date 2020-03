Ohne Einbruchsspuren : Kölner Autodiebe stehlen mehrere BMW

Drei BMW der Marke SUV X5 gehörten in der Nacht zum Samstag in Köln zu den gestohlenen Autos. (Symbolbild). Foto: DPA

Köln In der Nacht auf Samstag haben Autodiebe vier hochwertige BMW im Stadteil Gremberghoven gestohlen. Die Polizei tappt bislang im Dunkeln und verdächtigt eine Gruppe maskierter Männer.

Bei den gestohlenden Autos handelt es sich um drei SUV X5 sowie einen 750X, die mit Originalschlüsseln und falschen Kennzeichen vom Hof gefahren wurden. Einbruchsspuren konnen weder am Zufahrtstor noch am Zaun gefunden werden. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 0221 229-0 oder per Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden.