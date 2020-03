Tödlicher Verkehrsunfall : Unfälle auf A4 sorgen für Stau und Vollsperrung

Merzenich Zwei Unfälle gab es am Montagmorgen auf der A4 bei Merzenich und Köln, einer davon tödlich. Autofahrer müssen laut Straßen.NRW etwa 30 Minuten mehr einplanen. Die Fahrbahn in Richtung Köln ist voll gesperrt.

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Autobahn 4 bei Merzenich ist am frühen Montagmorgen ein Mensch ums Leben gekommen. Die Fahrbahn in Richtung Köln sei voll gesperrt, sagte eine Polizeisprecherin auf Anfrage. Demnach seien drei Autos an dem Unfall am Montag gegen sechs Uhr zwischen den Anschlussstellen Merzenich und Elsdorf beteiligt gewesen. Dabei starb eine Person.