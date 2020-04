Ermittlungserfolg für die Beamten : Polizei Remagen klärt Serie von Autoaufbrüchen auf

In Remagen war es Anfang April zu zahlreichen Autoaufbrüchen gekommen. Nun weist die Polizei auf Ermittlungserfolge hin. (Symbolfoto). Foto: dpa

Remagen In der ersten Aprilwoche sind in Remagen zahlreiche Autos aufgebrochen worden. Die Polizei kam den verdächtigen auf die Spur, es soll sich um drei namentlich bekannte Personen handeln. Die Beamten suchen in Oberwinter und Bandorf weitere Zeugen.

Die Polizei verbucht einen besonderen Ermittlungserfolg. Nachdem in der ersten Aprilwoche zahlreiche Autos in Remagen aufgebrochen worden waren, kamen die Beamten nun den mutmaßlichen Tätern auf die Spur.

In der Nacht von Montag auf Dienstag (6./7. April) war offenbar eine Bande von Pkw-Aufbrechern in der Römerstadt unterwegs. Vor allem in den Stadtteilen Oberwinter und Bandorf wurden von den Tätern mindestens 15 Fahrzeuge angegangen. In einer Reihe von Fällen blieb es beim Versuch, aber aus mindestens sechs Fahrzeugen entwendeten die Täter kleinere Münzgeldbeträge, Geldbörsen samt Kreditkarten, aber auch Werkzeuge. Kurzum: alles, was ihnen in die Hände fiel.

Die Taten wurden der Polizei in Remagen im Laufe der folgenden Tage nach und nach gemeldet und fügten sich erst später zu einer Serie zusammen. Wenngleich sich aus den einzelnen Aufbrüchen zunächst nur wenige Ermittlungsansätze ergaben, so fügten sich die Summe der Tatortspuren, Zeugenaussagen und die Ergebnisse weiterer Ermittlungshandlungen dann doch zu einem Bild zusammen, berichtete die Polizei. Inzwischen konnte daraus ein konkreter Tatverdacht gegen zumindest drei namentlich bekannte Personen erhärtet werden.

Da die Täter in den meisten Fällen nur geringe Bargeldbeträge oder Gegenstände von vergleichsweise geringem Wert erbeuteten, gehen die Ermittler der Polizei Remagen davon aus, dass es weitere Geschädigte gibt, die bislang noch gar keine Anzeige erstattet haben. Um die Beweislage weiter verdichten zu können, bittet die Polizei in Remagen daher diese Geschädigten, sich zu melden.

Ferner wendet sich die Polizei an Zeugen oder Auskunftspersonen, die in Oberwinter oder Bandorf in der angesprochenen Nacht (Schwerpunkt Mitternacht bis 3 Uhr) Beobachtungen machten, die sie bislang nicht gemeldet haben, weil sie vielleicht die möglichen Zusammenhänge gar nicht erkennen konnten. frv