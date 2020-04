Marodes Dach : Tierheim in Remagen braucht Hilfe

Tierheim in Remagen braucht Hilfe

Remagen Die Außenzwingeranlage im Tierheim Remagen ist marode. Weil das Dach nicht mehr dicht ist, standen Hunde zuletzt im Regen. Der Neubau kostet 18.000 Euro, die der Verein aktuell nicht stemmen kann.

Ein Loch im Dach, Regen läuft an den Wänden herunter: Die Außenzwingeranlage im Tierheim Remagen ist derart marode, dass der Vorstand des Vereins die drei Zwinger mit Unterstand und Wetterschutz mit sofortiger Wirkung stilllegte.

Am Wochenende wurde bereits mit dem Abriss begonnen. Der Aufbau wird jedoch mehr Zeit in Anspruch nehmen. Das zweite Problem: Die bauliche Maßnahme kostet 18.000 Euro, die der Verein aktuell nicht stemmen kann. Man ist auf Unterstützung angewiesen.

Die „Sanierung Außenzwingeranlage“ ist bei der Volksbank Rhein-Ahr-Eifel als Crowdfunding-Projekt unter „viele schaffen mehr“ in der Startphase und benötigt innerhalb von 14 Tagen 50 Fans, die dem Projekt ihre Stimme geben. Als Fan verpflichtet sich man nicht zur finanziellen Unterstützung. Danach startet die Finanzierungsphase, in der für das Projekt gespendet werden kann. Für jeden Unterstützer, der mindestens fünf Euro spendet, legt die Volksbank einmalig zehn Euro zu, egal ob der Betrag von 3000 Euro erreicht wird. Wird die Summe von 3000 Euro durch Unterstützer nicht erreicht, erfolgt durch die Volksbank eine Rückzahlung an alle Unterstützer.