In Ergänzung zur Personenfähre : Remagen befragt Bürger zu neuer Fuß- und Radwegbrücke

Remagen Die Stadt Remagen kann sich eine Fuß- und Radwegbrücke nach Erpel in Ergänzung zur Personenfähre „Nixe“ vorstellen. Sie soll die beiden Rheinseiten rund um die Uhr miteinander verbinden. Jetzt sollen die Bürger ihre Meinung sagen.

Remagen denkt zusammen mit dem auf der anderen Rheinseite gelegenen Erpel und der Verbandsgemeinde Unkel darüber nach, an der Stelle der historischen Ludendorff-Brücke zwischen Remagen und Erpel eine Fußgänger- und Radfahrerbrücke über den Rhein zu errichten. Nun sollen die Bürger dazu befragt werden.

In Ergänzung zur Personenfähre „Nixe“ soll diese Brücke die beiden Rheinseiten rund um die Uhr miteinander verbinden. Auch die historischen Brückenköpfe könnten pa­rallel saniert werden. Eine Brücke für Autos sei allerdings nicht vorgesehen, stellte die Stadt Remagen klar. „Obwohl sich die Überlegungen noch in einer frühen Phase befinden, konnten schon einige Vorgespräche und Abfragen hinsichtlich der Machbarkeit erfolgen“, hieß es aus dem Rathaus. Diese ließen zwar „die große Ambition und die hohe Komplexität des Projektes“ erkennen, sie ließen aber auch hoffen, dass eine solche Rheinquerung an dieser Stelle gelingen könne.