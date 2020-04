Kollision in Kurve : Drei Schwerverletzte bei Unfall auf L79 bei Remagen

Kollision in Kurve

In einer Kurve sind zwei Fahrzeuge frontal zusammengestoßen. Foto: Martin Gausmann

Remagen Bei einem schweren Unfall auf der L79 bei Remagen sind am Donnerstagnachmittag drei Personen schwer verletzt worden. In einer Kurve waren zwei Fahrzeuge frontal zusammengestoßen. Im Einsatz war auch ein Rettungshubschrauber.

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Donnerstag kurz vor 16 Uhr auf der Landesstraße 79 oberhalb von Remagen. Dort geriet ein mit zwei Personen besetzter Kleinwagen mit Bonner Kennzeichen in einer scharfen Kurve vermutlich zu hoher Geschwindigkeit auf die Gegenfahrbahn und stieß frontal mit einem entgegenkommenden Fahrzeug eines Handwerksbetriebs zusammen. Alle drei Insassen der beiden Fahrzeuge erlitten bei dem Unfall schwere Verletzungen und mussten in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Hierbei kam auch ein Rettungshubschrauber zum Einsatz.