Nach Online-Befragung : Viel Zustimmung für Fußgängerbrücke zwischen Remagen und Erpel

Remagen/Erpel Remagen und Erpel planen eine Rheinquerung für Fußgänger und Radfahrer. Eine Online-Befragung dazu ist jetzt abgeschlossen. Sie ergab: Das Vorhaben stößt in der Bevölkerung auf positive Resonanz.

„Gratulation“ – so Holger Schmidt, Professor an der Koblenzer University of Applied Sciences. Die ersten Zahlen, die er dem Unkeler Verbandsbürgermeister Karsten Fehr und seinem Remagener Amtskollegen Björn Ingendahl nach Abschluss der einmonatigen Online-Befragung mitteilte, waren aus seiner Sicht positiv: Insgesamt hatten mehr als 4000 Menschen beidseits des Rheins an der Befragung teilgenommen. Mehr als 3500 Fragebögen wurden komplett bis zum Ende ausgefüllt.