Erfolgreich freigeschleppt : Frachter rutschte vor Remagen auf eine Sandbank und lief fest

Erpel/Remagen. Zwischen Erpel und Remagen hatte sich am Donnerstagmorgen ein mit Diesel beladener Frachter festgefahren. Schlepper konnten dann das Schiff am frühen Nachmittag wieder befreien.

Auf einer Sandbank zwischen Erpel und Remagen hatte ein mit 1298 Tonnen Diesel beladener Frachter am Donnerstag festgesessen und daraufhin die Wasserschutzpolizeistationen Koblenz und Andernach um Hilfe gerufen. Wie die Wasserschutzpolizei auf GA-Anfrage mitteilte, war der Kapitän des Frachters „Florian Burmeester“ am Vorabend in dem Streckenabschnitt vor Anker gegangen, um die Nacht an Land zu verbringen. Am frühen Donnerstagmorgen stellte er fest, dass die Anker nicht gehalten hatten und das Schiff auf einer Sandbank auf Grund gelaufen war.