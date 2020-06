Verkehrsunfall in Sinzig : Mann fährt zweijähriges Kleinkind an und flüchtet

Sinzig Nach einem Zusammenstoß mit einem Auto musste ein zweijähriges Kleinkind ins Krankenhaus gebracht werden. Der Fahrer fuhr zunächst weiter, konnte jedoch später von der Polizei angehalten werden.

Im verkehrsberuhigten Bereich in Höhe der Straße Markt in Sinzig ist es am Samstagabend zu einem Verkehrsunfall gekommen, in den ein Kleinkind verwickelt war. Das berichtet die Polizei. Ein Autofahrer erfasste das zweijährige Kind demnach, als dieses die Straße überqueren wollte. Der Fahrzeugführer setzte seine Fahrt zunächst fort, ohne sich um das Kleinkind zu kümmern.