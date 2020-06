Finanzielle Hilfe des Landes notwendig : Bad Breisig legt Sanierung der Römer-Thermen auf Eis

Bad Breisig Zur Rettung der Bad Breisiger Römer-Thermen hat Verbandsbürgermeister Bernd Weidenbach Ministerpräsidentin Malu Dreyer um Hilfe gebeten. Die Thermen seien „überlebenswichtig für unsere Region“. Die millionenteure Sanierung der Thermen-Technik will Weidenbach vorerst zurückstellen.

Der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Bad Breisig, Bernd Weidenbach (CDU), hat einen Hilferuf in die Landeshauptstadt Mainz geschickt. In einem sorgenvollen, an Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) persönlich adressierten Brief bittet er um Rettung der Römer-Thermen. Die Stadt könne die Belastungen nicht weiter stemmen. Weidenbach teilt in seinem Schreiben mit, dass das Bad privatisiert werden soll. Ein Betreiber habe zwar Interesse angemeldet, jedoch könne das Bad im derzeitigen Zustand nicht übergeben werden. Sollte das Land keine Hilfe gewähren, werde die vorgesehene technische Sanierung durch die Stadt auf Eis gelegt. In diesen Wochen wollte man eigentlich mit der Sanierung beginnen. Mainz müsse erst eine „Plattform schaffen, in die Planung der Gesamtsanierung einzusteigen“.