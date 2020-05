Volksbank Rhein-Ahr-Eifel : „Wir bauen die digitalen Angebote aus“

Ahrkreis Wegen der Corona-Krise geht die Volksbank für ihre Vertreterversammlung neue Wege. Welche, das erzählt Sascha Monschauer, Vorstandsvorsitzender der Volksbank Rhein-Ahr-Eifel, im Interview mit unserem Autor.

Monschauer: Die digitale Versammlung wird in einem solchen Zeitraum stattfinden, da wir allen Vertretern die Möglichkeit geben möchten, sich mit dem neuen Kanal vertraut zu machen. Die digitale Aussprache, in der direkte Fragen via „Chat“, also schriftlich, an den Vorstand möglich sind, erfolgt am 4. Juni zwischen 17 Uhr und 19 Uhr. Die Wahl findet am 9. Juni von 8 Uhr bis 20 Uhr ganztägig statt, um allen Stimmberechtigten ausreichend Zeit einzuräumen.