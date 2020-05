Festival am Nürburgring : Termin für Rock am Ring 2021 steht fest

Im Juni 2021 soll vor der Bühne bei Rock am Ring wieder gefeiert werden. Foto: picture alliance / dpa/Thomas Frey

Aufgrund der Corona-Pandemie fallen die Zwillingsfestivals Rock am Ring und Rock im Park in diesem Jahr aus. Nun steht der Termin für die Ausgabe in 2021 fest. Zudem gibt es Infos für Ticketinhaber.



Wer Tickets für das abgesagte Festival Rock am Ring in diesem Jahr hatte, kann sich diese nun auf das kommende Jahr übertragen lassen. Das teilte der Veranstalter am Mittwoch mit. Das gleiche gilt für Rock-Fans, die Karten für das Zwillingsfestival Rock im Park in diesem Jahr hatten.

Darüber hinaus steht auch der Termin für die Ausgabe im kommenden Jahr fest. Die nächste Edition von Rock am Ring und Rock im Park soll vom 11. bis zum 13. Juni 2021 über die Bühne geben.

