Regionalforstamt legt Zahlen vor : Mehr Menschen zieht es in die Bonner Wälder

Röttgen Seit Beginn der Corona-Krise hat sich die Besucherzahl in den Wäldern in Bonn und der Region mehr als verdoppelt. Nun bitten die Vertreter des Regionalforstamtes, Müll zu vermeiden und Rücksicht aufeinander zu nehmen.

Eine Untersuchung des European Forest Institute Bonn (EFI) zeigt: Mehr als doppelt so viele Besucher gibt es in den Wäldern Bonns und der Region seit Beginn der coronabedingten Kontaktbeschränkungen – und der allmählichen Lockerung. „Unter Covid-19 haben die Besucherzahlen einen beispiellosen Boom erlebt. Der Kottenforst war vorher schon ein beliebtes Waldgebiet, über das Jahr haben wir durchschnittlich 290 Passanten am Tag gezählt. Aber die Zahl hat sich im März und April 2020 um den Faktor 2,4 gesteigert“, sagt Forscher Jakob Derks vom EFI.

Seien vorher morgens und abends in der Auswertung der Zählstelle klare Spitzen zu erkennen gewesen, die die Forschenden auch auf Rad-Pendler zurückführen, so würden in der Corona-Zeit Waldbesuche an den Nachmittagen dominieren. Raus aus der Wohnung, rein in die stadtnahen Wälder, das ist offenbar die Devise für viele Bürger in der Region während der aktuellen Beschränkungen. Nicht nur Forstleute wie Wolfgang Bongardt, Leiter des Forstbetriebsbezirkes Kottenforst, auch die Waldbesucher staunen vermutlich über die vielen Menschen, die in den vergangenen Wochen zum Spazierengehen, Radfahren, Skaten oder Reiten in den Wald gekommen sind. Viele junge Leute und Familien mit Kindern ergänzen die sonst überwiegende Zahl von Joggern und Hundebesitzern.