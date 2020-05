Auf Notbetrieb heruntergefahren : So erlebten Zahnärzte aus dem Kreis Ahrweiler die Corona-Krise

So erlebten Zahnärzte aus dem Kreis Ahrweiler die Corona-Krise

Behandlung in der Praxis von Klaus-Dieter Hehner. Der helle Schein um den Mund stammt vom Spezialscheinwerfer über dem Stuhl. Foto: Martin Gausmann

Kreis Ahrweiler Turbulente Wochen liegen hinter den Zahnärzten im Kreis Ahrweiler. Die Corona-Pandemie stellte sie vor besondere Herausforderungen mit Blick auf den Infektionsschutz, die Praxishygiene und den wirtschaftlichen Erhalt der Praxen.

Susan Thiemann aus Altenahr, Klaus-Dieter Hehner aus Ahrweiler und Annahita Larimian aus Bad Breisig berichten von ihren Erfahrungen in der letzten Zeit. „Zu Anfang waren wir alle in einer Schocksituation“, erinnert sich Larimian. Besonders verwirrend sei der „Wust an Informationen“ gewesen. Lange wäre auch unklar geblieben, welche Patienten man noch behandeln dürfe und ob der schon hohe Hygienestandard einer zahnärztlichen Praxis den neuen Anforderungen entsprechen würde.