Stellwerkstörung in Sinzig : Fernzüge hielten stundenlang nicht in Bonn

Ein ICE der Deutschen Bahn. Foto: dpa/Fabian Strauch

Sinzig/Bonn Aufgrund einer Stellwerkstörung in Sinzig haben am Dienstag für mehrere Stunden keine Fernzüge in Bonn, Remagen und Andernach gehalten. Die Züge wurden umgeleitet, es kam zu Verspätungen.



Von Alexander Hertel

Im Fernverkehr im Rheinland kam es am Dienstag zu erheblichen Verspätungen und Ausfällen. Aufgrund einer Stellwerkstörung in Sinzig konnten ab etwa 11 Uhr für mehrere Stunden keine Fernzüge zwischen Bonn und Koblenz fahren.

Wie die Deutsche Bahn mitteilte, wurden die Züge des Fernverkehrs zwischen Köln und Koblenz über die andere Rheinseite umgeleitet und verspäteten sich um etwa 30 Minuten. Die Halte in Bonn, Remagen und Andernach entfielen, die Züge haben stattdessen in Beuel gehalten.