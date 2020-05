Modellprojekt : Wohnen über der neuen Grundschule in Bad Neuenahr

Bad Neuenahr Bad Neuenahr will Klassenräume in Kombination mit Wohnungen schaffen: Der Schulträgerausschuss hat für den fünfzügigen Neubau der örtlichen Grundschule gestimmt und dabei eine Kombination aus Lernen und Wohnen favorisiert.

Die Grundschule der Badestadt war im Jahr 1964 errichtet und in den 1980er Jahren durch einen Anbau erweitert worden. Zunächst war hier die Hauptschule untergebracht. Das Gebäude ist sowohl hinsichtlich der Gebäudesubstanz als auch bezüglich der technischen Ausstattung sanierungsbedürftig. Und es ist zu klein, die Schülerzahlen steigen von aktuell 333 auf bis zu geschätzten 387 in den kommenden Jahren. Schon im nächsten Schuljahr wird es erstmals fünf erste Klassen geben.

Weil es bereits im kommenden Schuljahr an der Grundschule Bad Neuenahr erstmals fünfzügig wird, war eine Containerlösung zur Deckung des Raumbedarfs beschlossen worden. Der Auftrag wurde vergeben, die Schulcontainer kosten gut 137.000 Euro, sie sollen Mitte Juli geliefert und in den Sommerferien im Bereich der Grundschule errichtet werden. Das notwendige Mobiliar ist bereits geliefert worden.

Die Fläche des Neubaus wird in erster Linie durch Schulbaurichtlinien des Landes geregelt, die jedoch schon sehr alt sind. Daher befürchtete Rektorin Ursula Bell auch Nachteile einer in der Gesamtmasse dann kleineren Schule vor allem für den Ganztagsschulbereich. Der aktuelle Bau weist große Klassenräume auf, die einst für bis zu 32 Kinder ausgelegt waren. „Andererseits lassen sich in einen Neubau unsere pädagogischen Konzepte aber besser darstellen“, so Bell.