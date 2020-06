Nahversorgung in Sinzig : Einkaufszentrum auf brachliegendem Rick-Gelände möglich

Nahversorgung in Sinzig

Das Rick-Gelände in Sinzig, eine Industriebrache, soll Heimstatt für ein neues Nahversorgungszentrum werden. Foto: Martin Gausmann

Sinzig Seit Jahren gibt es in Sinzig Bestrebungen, die vorhandenen Edeka- und Aldimärkte nebst einem Drogeriemarkt umzusiedeln. Auf dem brachliegenden Rick-Gelände könnten die Pläne für ein Nahversorgungszentrum nun Realität werden.

Es war eine kleine Mitteilung, die in der jüngsten Ratssitzung der Stadt Sinzig von Erstem Beigeordneten Hans-Werner Adams vorgetragen wurde, die jedoch große Wirkung entfachen kann: Das Ergebnis einer durchgeführten vereinfachten raumordnerischen Prüfung für das auf der Industriebrache „Rick-Gelände“ geplante Nahversorgungszentrum liegt vor. Wenngleich sich Adams auch nicht in der Lage sah, das Ergebnis mitzuteilen, da es „erst seit zwei Tagen vorliegt und äußerst umfangreich ist“, so steht bereits auf dem Deckblatt geschrieben, dass es keine größeren Bedenken gegen die Verwirklichung des Vorhabens gibt.