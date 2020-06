Kollision auf Kreuzung : Drei Verletzte bei Verkehrsunfall in Oberpleis

Drei Verletzte bei Verkehrsunfall in Oberpleis

Oberpleis Mehrere Verletzte und ein Sachschaden in Höhe von rund 15000 Euro sind die Folgen einer Kollision von zwei Fahrzeugen in Oberpleis.

Am Freitagnachmittag ereignete sich in Königswinter-Oberpleis ein Verkehrsunfall. Gegen 14 Uhr bog ein 25-jähriger Autofahrer von der Straße "Auf der Alten Burg" in die Siegburger Straße ab.