Stadtfest Sprudelndes Sinzig : Riesenrad „Ostseestern“ macht Station in Sinzig

Sinzig Das Stadtfest „Sprudelndes Sinzig“ hat sich diesmal am Bildschirm abgespielt. Die Aktivgemeinschaft Sinzig übertrug im Internet einen kölschen Abend. Zu „SpruSi 2020“ macht außerdem das Riesenrad „Ostseestern“ für zwei Wochen auf dem Kirchplatz Station.

„SpruSi 2020 – Einfach anders“ ist geboren, ein Kind der Krise. Um trotz Corona etwas vom traditionellen Stadtfest „Sprudelndes Sinzig“ zu retten, erprobte die Aktivgemeinschaft um Rainer Friedsam die liebevoll „SpruSi“ abgekürzte Alternative. So könnte man ein Kuscheltier rufen. Doch der Name meint den kölschen Abend, der am Freitag aus der neuen Mensa der Realschule per Live-Stream in die Wohnzimmer einheimischer und auswärtiger Freunde des „Sprudelnden Sinzigs“ gesendet wurde.