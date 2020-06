Geschwindigkeitskontrolle der Polizei : Autofahrer rast mit 93 km/h über Hermann-Wandersleb-Ring

Endenich In Endenich führte die Polizei am Sonntagmorgen eine Geschwindigkeitskontrolle auf dem Hermann-Wandersleb-Ring durch - und stellte teils erhebliche Verstöße fest. Ein Autofahrer raste mit 93 km/h durch die 50er-Zone.

Am Sonntag hat die Polizei bei einer Geschwindigkeitskontrolle am Hermann-Wandersleb-Ring in Endenich einen Fahrer angehalten, der dort mit 93 km/h unterwegs war. Neben einem einmonatigen Fahrverbot erwarten ihn laut Meldung zwei Punkte in der Verkehrssünderkartei sowie ein Bußgeld von 160 Euro.