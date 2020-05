Vorfall in Bonn : Alkoholisierter Autofahrer ignoriert Polizei

Am frühen Freitagmorgen kam es zu einem Vorfall in Bonn. (Symbolbild) Foto: dpa/Daniel Bockwoldt

Bonn Ein offensichtlich unter Alkoholeinfluss stehender Autofahrer in Bonn hat am Freitagmorgen zunächst die Hinweise der Polizei igoniert. Bei der anschließenden Kontrolle durch die Beamten zeigte sich der 44-Jährige unkooperativ und musste bei der Blutabnahme fixiert werden.

In der Nacht zu Freitag kam es gegen 4 Uhr zu einem Vorfall auf der Kaiserstraße in Bonn. Die Polizei überprüfte dort nach eigenen Angaben einen 44-jährigen Autofahrer wegen des Verdachts des Fahrens unter Alkohol- und Drogeneinfluss.

Am Busbahnhof war der Mann den Beamten aufgefallen, weil er den Bereich mit dem Auto verbotenerweise durchfuhr. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, habe der Fahrer die Haltezeichen der Polizei ignoriert und sei mit erhöhter Geschwindigkeit in Richtung Reuterstraße weitergefahren. Zeitweise soll er auch in deutlichen Schlangenlinien unterwegs gewesen sein und eine rote Ampel überfahren haben.