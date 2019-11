Gotteshaus in Ahrweiler : Fernsehübertragung lockt zahlreiche Gläubige in Kirche

Foto: Gausmann Das Fernsehen überträgt den Sonntagsgottesdienst aus der Ahrweiler Laurentiuskirche live.

Ahrweiler Die Predigt kommt live ins Wohnzimmer: Ein Fernsehgottesdienst lockt zahlreiche Gläubige in die Ahrweiler Pfarrkirche Sankt Laurentius. Das ZDF übertrug den Kirchenbesuch der etwas anderen Art live.



Von Sebastian Kirschner

Über zu wenig Gottesdienstteilnehmer konnten sich Dechant Jörg Meyrer und sein Pastoralteam am Sonntag in der Ahrweiler Sankt-Laurentius-Kirche nicht beschweren. Nicht nur das Hauptschiff saß voll mit Gläubigen, über das ZDF nahmen zusätzlich Tausende Fernsehzuschauer am Hochamt teil.

Dementsprechend wurde aus der ältesten Hallenkirche links des Rheins ein Fernsehstudio mit professioneller Ausleuchtung und mehreren Kameras. Bereits drei Tage vorher hatten die Fernsehleute die Kirche in eine große Baustelle verwandelt. Vor dem Gottesdienst gab Lukas Hebig von der Katholischen Fernseharbeit einige Regieanweisungen: Man wolle "den rheinischen Katholizismus in das Wohnzimmer bringen". Um die Sendezeit von 44 Minuten und 30 Sekunden genau einhalten zu können, würde die Kommunion abgebrochen, aber nach der Messe nachgeholt. Auch wenn der Ton in der Kirche eventuell leiser wäre als sonst, sollten alle "freundlich mitfeiern".

Info Gotteshaus mit langer Geschichte Im Jahr 1269 wurde auf Betreiben des Prümer Benediktinerabtes Gottfried der Grundstein der Sankt-Laurentius-Kirche am Ahrweiler Marktplatz gelegt. In knapp 200 Jahren Bauzeit entstanden hintereinander das Hauptschiff, die Seitenschiffe, die markanten Fresken und schließlich das Sakramentenhäuschen im Chor. Sankt Laurentius ist die älteste Hallenkirche des Rheinlands. Hallenkirche bedeutet, dass die Seitenschiffe genauso hoch sind wie das Mittelschiff - eine ganz neue Bauart. Seit Auflösung der Abtei Prüm unter Napoleon bestimmten Bischöfe den Pfarrer an Sankt Laurentius. Seit 1824 gehört die Kirche zum Bistum Trier. Das 750. Jubiläumsjahr ist bisher geprägt von hochkarätigen kulturellen Veranstaltungen wie einem Benefizkonzert der Mainzer Hofsänger. Zum Pfarrfest im August gab sich der Trierer Bischof Stephan Ackermann die Ehre. Unter dem Motto "Alles für Lau" werden zurzeit Spenden für die Außensanierung der Kirche gesammelt, deren Kosten sich auf rund 880.000 Euro belaufen.

Diese Einladung nahmen die Gläubigen gerne an und sangen und beteten lautstark mit. Meyrer verriet in seiner Begrüßung, dass die Generalprobe "etwas zu lang" geraten sei. Nach Einsingen und kurzem Gebet nahmen dann Messdiener, Priester und Laien Aufstellung im hinteren Teil der Kirche - nach dem Glockensignal ging es los.

Der Gottesdienst verlief wie am Schnürchen. Als Moderatorin erklärte Theresa Appel Ahrweiler Besonderheiten wie die Kinderkirche im angrenzenden Emmaus-Saal oder die Einladung an die Gläubigen, zum Hochgebet in den Altarraum zu treten. "Wir freuen uns, dass Sie mit uns feiern", lächelte Meyrer in Kameras und Kirchenraum. Der Besuch des Fernsehens zum 750. Jubiläum "macht uns hier in Ahrweiler sehr stolz."

Predigt über die Zachäus-Perikope

In seiner Predigt über die Zachäus-Perikope aus dem Lukasevangelium machte der Dechant Abgrenzungen auf drei Ebenen aus. Jesus begegne im Evangelium der Abgrenzung, die der Zöllner Zachäus erfährt, mit einer Selbsteinladung. An den Krisenherden der Welt würden Gewalt, Krieg und Heimatlosigkeit herrschen. Mit Blick auf die Kirche stellte er die Frage in den Raum, wie diese mit Menschen umgehe, die nicht in das eigene Schema von Normalität passen. "Es lässt mir keine Ruhe, wenn sich zwischen sie und Jesus die Kirche dazwischen stellt."