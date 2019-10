Bad Neuenahr : Vorarbeiten für Abbruch im Kurpark starten

Bad Neuenahr Im November beginnt der Rückbau im Inneren der Gebäude des Kurparks in Bad Neuenahr. Die Vorarbeiten dafür beginnen bereits. Im Januar rollen die Bagger.

Der Kurpark in Bad Neuenahr erhält ein neues Gesicht, und schon Anfang November beginnen die Vorbereitungen für die Abbrucharbeiten. Die Baukonstruktionen im Kurpark haben laut Gutachten das Ende ihrer Lebensdauer erreicht. "Darüber hinaus ist die untersuchte Bausubstanz nicht sanierungsfähig. Aus diesem Grund, sind ein Abriss und eine Neuerrichtung der Gebäude notwendig geworden. Eine Abbruchgenehmigung der Unteren Denkmalbehörde stammt bereits aus dem Jahr 2017", teilte die Stadt mit.

Der Kurpark gilt für das Stadtbild als eine herausragende städtebauliche Fläche. Deshalb wurden ausführliche Beratungen im Stadtrat und anderen städtischen Gremien geführt, um dieses zukunftsweisende Projekt in die Wege zu leiten und Neues zu schaffen. Die Neubauten der städtischen Kurparkliegenschaften soll eine deutliche Aufwertung durch ein der einmaligen Lage entsprechendes Nutzungskonzept erfahren. Mit der Planung wird das Ziel verfolgt, die städtebauliche Funktion durch eine qualitative Bebauung und eine höherwertige Nutzung deutlich zu steigern.

Schon in Stadtrat im April hatte Bürgermeister Guido Orthen auf die besondere Bedeutung der Arbeiten für die Zukunft der Stadt aufmerksam gemacht: "Nicht zuletzt schaffen wir Perspektiven für das Heilbad, in Anerkennung und Wertschätzung unseres kulturellen Erbes etwas Neues zu schaffen, was den Menschen wirklich dienlich ist und mit dem Neubau von Stadtbibliothek und Konzerthalle auch ein Bekenntnis zur kulturpolitischen Verantwortung für unsere Stadt darstellt."