Aufwendiger Einsatz : Feuerwehr rettet 90-Jährigen aus seiner Wohnung

Die Feuerwehr war in Bad Neuenahr im Einsatz.

BAD NEUENAHR In einer aufwendigen Rettungsaktion hat die Feuerwehr in Bad Neuenahr einen 90-Jährigen aus seiner Wohnung befreit. Der Senior war zuvor gestürzt.

Gestürzt war ein 90-jähriger Mann am Samstagmittag in seiner Bad Neuenahrer Wohnung an der Hochstraße. Nachdem der Senior dem täglich erscheinenden Pflegedienst nicht wie sonst üblich die Türe geöffnet hatte, alarmierten Nachbarn die Polizei. Geräusche aus der Wohnung wiesen darauf hin, dass der 90-Jährige sich darin befinden musste. Den Beamten gelang es zunächst nicht, die massive Wohnungstür zu öffnen. Feuerwehr und Rettungsdienst wurden alarmiert.