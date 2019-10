Brausekonzern in Bad Neuenahr : Coca Cola lässt Besucher hinter die Kulissen blicken

Bad Neuenahr In Bad Neuenahr hat der Brausekonzern Coca Cola seine Türen für Besucher geöffnet. Von dem Andrang war das Unternehmen allerdings überrascht.

Mit der Resonanz hatten die Organisatoren bei Coca-Cola nicht gerechnet. Flugs wurden noch schnell einige Hundert Würstchen mehr geordert, damit am Donnerstagabend auch alle Gäste bewirtet werden konnten. Der Brause- und Mineralwasserkonzern, der unter anderem Apollinaris, die "Queen of Tablewaters", produziert, hatte in Bad Neuenahr zu einem Abend der offenen Türen eingeladen. Interessierte konnten sich in Ruhe die ansonsten für die Öffentlichkeit geschlossenen Produktionsanlagen bei laufendem Betrieb anschauen. Mehr als 750 Menschen kamen in den vier Stunden, in denen das Werk am Ortseingang zu Heppingen geöffnet hatte.