Kommentar zum Weg aus der Corona-Krise : Eigene Verantwortung

Meinung Bonn Dass wir uns gerade alle nach Normalität sehnen, ist nicht zu bestreiten. Doch: Zurück zum Alltag schaffen wir es Schritt für Schritt nur gemeinsam. Und zwar mit Vernunft und kalkulierten Risiken, findet unsere Autorin.

Diese große Risikospanne und die unüberschaubare Zahl der möglichen Einzelschicksale sollte jeder im Hinterkopf haben, wenn er die Einschränkungen in Frage stellt. Politische Entscheidungen und die Expertise von Virologen können am Ende den gesunden Menschenverstand und das Verantwortungsgefühl nicht ersetzen. Haltungen sind gefragt, nicht Verschwörungstheorien, wenn es darum geht, einen gesunden Weg durch das Dickicht der politischen Vorstöße und die Aufgeregtheit der öffentlichen Diskussion zu finden.

Wie wäre es zum Beispiel mit einem Blick auf die Fakten? Da mehren sich gerade die Meldungen über neue Infektionsherde in einer Frankfurter Baptistengemeinde, in einem Restaurant im ostfriesischen Kreis Leer oder in einem niederländischen Schlachthof nahe der deutschen Grenze. Da liegt der Verdacht nahe, dass größere Menschenmengen auf engem Raum, bei denen es womöglich mit den Vorsichtsmaßnahmen wie Distanz halten und Maske tragen nicht so genau genommen wird, die Verbreitung des Virus wieder anheizen.