Kommentar zur Lufthansa : Zu laxe Bedingungen

Meinung Berlin Der Staat gibt der Lufthansa neun Milliarden Euro und verzichtet weitgehend auf Mitsprache. Aber er will mit Gewinn aussteigen. Wichtig ist aber, dass der Bund die Staatshilfe nicht an zu laxe Bedingungen knüpft, kommentiert Birgit Marschall.

Die Lufthansa verliert seit Beginn der Corona-Beschränkungen stündlich eine Million Euro. Ohne die Hilfe des Bundes wird sie den Shutdown nicht überleben. Neun Milliarden Euro braucht die Lufthansa vom Steuerzahler bis Jahresende – und die sollen nach Plänen des Bundesfinanzministeriums in Kürze fließen. Der Einstieg wird nötig, weil die Fluglinie zu normalen Zeiten erfolgreich war, also durchaus eine Zukunft hat, und aus strategischen Gründen in nationaler Kontrolle bleiben sollte. Da der Bund die Lufthansa-Aktien recht preiswert erwirbt, gibt es gute Chancen, dass er bei einem späteren Verkauf einen Gewinn im Sinne der Steuerzahler erzielt.