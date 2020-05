Kommentar zum BND-Urteil : In der Grauzone

Meinung Karlsruhe Der Bundenachrichtendienst bekommt striktere Regeln und wird stärker kontrolliert. So lautet das Urteil aus Karlsruhe. Dies ist ein Wegweiser für die Arbeit von Nachrichtendiensten in der digitalen Welt, kommentiert unser Autor.

Geheimdienste kennen sich aus mit Grauzonen. Es gehört zu ihrem Wesen, gelegentlich an rechtlichen Grenzen oder darüber hinaus zu operieren. Geheim ist geheim. In vielen Staaten interessiert die Regierenden nicht, wie ihre Geheimdienste an brisante Informationen gelangt sind. Hauptsache, sie sind da – im besten Fall zur Abwehr konkreter Gefahren. Doch nicht alles, was geheimdienstliche Praxis ist, ist auch erlaubt. Tausche Geheimdienstinformationen, schleife Grundrechte? Das geht gar nicht. Das Bundesverfassungsgericht hat jetzt dem Bundesnachrichtendienst neue Grenzen in seiner Abhörpraxis gesetzt und den Gesetzgeber zum Handeln aufgefordert.