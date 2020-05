Kommentar zum Artensterben : Selbstanklage

Meinung Bonn Der „Bericht zur Lage der Natur“ der Bundesregierung spiegelt das fortschreitende Artensterben und stellt die industrielle Landwirtschaft als Sünder an den Pranger. Allerdings: Die Politik erhebt damit auch Selbstanklage, kommentiert unser Autor.

Es ist erstaunlich, dass das Volksbegehren „Rettet die Bienen“ in Bayern von einer Million Bürgern unterstützt wurde. Denn das große Sterben der Arten spielt außerhalb unserer Wahrnehmung. So wenig, wie der Mensch eine Risikoantenne für Treibhausgase hat, besitzt er sie für das Leben außerhalb seiner Art, insbesondere Insekten sind (zu) lange durch den Rost gefallen. Man erinnere sich: Erst eine Fluginsekten-Zählung von Krefelder Hobby-Entomologen versetzte 2016 Deutschland in helle Aufregung.