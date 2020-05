Kommentar zum Sommerurlaub 2020 : Das Virus reist mit

Meinung Berlin Läuft alles nach Plan, öffnen die europäischen Grenzen pünktlich vor Haupt-Urlaubssaison. Wer jubelt, dass er doch nach Griechenland, Kroatien, Spanien oder Italien fahren darf, muss wissen, dass die Gefahr mitreist, kommentiert unser Autor.

Der Reiseweltmeister darf in einigen Wochen wohl wieder in die Sonne, an den Strand, in den Urlaub im Ausland. Unter strengen Bedingungen und Voraussetzungen. Noch gibt es keinen Starttermin, doch Außenminister Heiko Maas hat den Deutschen zu Wochenbeginn ein Stück Hoffnung zurückgegeben. Ein Stück Hoffnung auf Normalität, etwas Hoffnung darauf, dass die schönsten Wochen des Jahres eventuell doch noch irgendwie gerettet werden können. Doch diese Hoffnung ist trügerisch. Dieser Sommerurlaub 2020 wird, jedenfalls für alle, die ins Ausland reisen können und wollen, ein Urlaub im Ausnahmezustand sein. Und somit auch nur sehr bedingt eine leichte, fröhliche und unbeschwerte Zeit. Nichts ist, wie es war. Daran hat sich auch in dieser ersten Phase der Lockerungen nicht viel geändert. Auslandsurlaub in Corona-Zeiten bedeutet allenfalls eine Auszeit vom Arbeits- und Home-Office-Alltag – in ständiger Wachsamkeit.