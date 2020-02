Kommentar zum Windpark Meckenheim/Rheinbach : Viel Wind um vier Meter

Meinung Ein Investor aus dem Ruhrgebiet möchte drei Windräder zwischen Meckenheim und Rheinbach bauen. Die Stadt Rheinbach hat Fehler in den eingereichten Unterlagen gefunden. GA-Redakteur Mario Quadt hat Zweifel, ob der Windpark auch unter geänderten Voraussetzungen realisiert wird.

Klar ist: An die Begrenzungen der Konzentrationsfläche werden die beiden Städte nicht noch einmal Hand anlegen. Der Aufwand für die Bebauungspläne beider Kommunen vor mehr als vier Jahren war immens. 1000 Seiten hatten die Entscheidungsträger beider Städte zur Lektüre vorliegen, mehr als 80 Eingaben von Bürgern, Institutionen und Unternehmen galt es abzuwägen. Zwar ist es das erklärte Ziel beider Kommunen, den Bau von Windkraftanlagen in diesem Gebiet – und ausdrücklich nur in diesem Gebiet – möglich zu machen. Dass Meckenheim und Rheinbach dafür aber noch mal die Bebauungsplanverfahren aufrollen, ist mehr als unwahrscheinlich.