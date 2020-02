Kommentar zum Rückzug der CDU-Chefin : Das Scheitern der Annegret Kramp-Karrenbauer

Annegret Kramp-Karrenbauer hat offenbar eingesehen, dass ihr die Kraft, das Geschick, die Ideen und letztlich der Rückhalt fehlen, die auseinanderdriftende CDU zu einen. Foto: AP/Markus Schreiber

Meinung Bonn AKK zieht sich von der Kanzlerkandidatur und später auch vom CDU-Vorsitz zurück. Der Schritt ist konsequent. Zu viele Fehler, zu wenig Erfolge und Rückhalt in der Partei brachten sie zu Fall. Es droht nun ein offener Machtkampf.

Annegret Kramp-Karrenbauers Rückzug von der Kanzlerkandidatur und in absehbarer Zukunft auch vom CDU-Vorsitz ist konsequent und achtbar. Es ist ein Eingestehen ihres Scheiterns. AKK hat offensichtlich eingesehen, dass sie die schweren Verwerfungen in ihrer Partei nicht mehr in den Griff bekommen wird. Dass ihr die Kraft, das Geschick, die Ideen und letztlich der Rückhalt fehlen, die auseinanderdriftende CDU zu einen.

Auslöser für Kramp-Karrenbauers Rückzug war das Erdbeben nach der Ministerpräsidentenwahl in Thüringen. Aber geschwächt war AKK lange davor. Ihre Autorität in der CDU, ihr Ansehen in Umfragen, all das war schon vor dem 5. Februar im Schwund begriffen. Trotz klarer Wahl und Wiederwahl als Parteivorsitzende kam sie im Konrad-Adenauer-Haus nie richtig an. Dazu kamen schlechte Wahlergebnisse, viele Fehler und zu wenige Erfolge und Impulse. Ihre eigene Amtsführung brachte sie schließlich zu Fall.

Geprägt war ihre Amtszeit zum einen von einem inhaltlich unklaren Kurs. Einerseits versuchte sie durch konservative Positionen etwa zur gleichgeschlechtlichen Ehe und durch ihr Eintreten als Verteidigungsministerin für ein stärkeres Engagement der Bundeswehr dem rechten Flügel der Partei zu gefallen. Andererseits wich sie in Fragen von Klimaschutz, Zuwanderung und Integration oder zuletzt beim Thema Zölibat kaum vom Mitte-Kurs von Bundeskanzlerin Angela Merkel ab. Es fehlte das große Bild, eine neue Erzählung, wofür die CDU eigentlich steht und wohin Kramp-Karrenbauer mit ihrer Partei gehen will.

Zum anderen leistete sich AKK mehrere kommunikative Pannen. Ihr Umgang mit dem Video des Youtubers Rezo, der missglückte Toilettenwitz und der Verdacht, sie wolle Meinungen im Internet regulieren, sind nur einige Beispiele. Und schließlich machte sich Kramp-Karrenbauer auch noch unglaubwürdig, als sie erst mit Verve ein Ministeramt ablehnte und später dann doch das Verteidigungsministerium übernahm.

Doch nicht einmal der Glanz und die Macht des Ministeramts konnten ihr helfen. Nicht in der Partei und nicht beim Ansehen in der Bevölkerung. Ihre Vorstöße etwa für eine Sicherheitszone in Nordsyrien oder einen Nationalen Sicherheitsrat hatten immer einen parteitaktischen Beigeschmack – und verpufften letztendlich. Das alles ließ den Rückhalt für Kramp-Karrenbauer in der CDU stetig schwinden.

Gleichwohl hat sich Kamp-Karrenbauer nicht nur selbst demontiert. Viele Kräfte in der CDU haben fleißig daran mitgewirkt. Da ist vor allem Friedrich Merz, der nach Merkels Rückzug aus der politischen Versenkung zurückkehrte und seither rücksichtslos sein Ziel verfolgt, selbst CDU-Vorsitzender und dann auch Kanzler zu werden. Ständig fiel Merz durch Zwischenrufe auf, die den Wirtschaftsliberal-Konservativen in der CDU gefielen, die Gesamtpartei aber destabilisierten. Doch auch andere Unionsgrößen wie Armin Laschet, Jens Spahn und CSU-Chef Markus Söder arbeiteten fleißig an ihrer Eigenprofilierung, eher verdeckt und freundlich als mit offenem Visier.

Es war dann ihr Umgang mit der Krise in Thüringen, der Kramp-Karrenbauer schließlich zu Fall brachte. Dass ein Landesverband entgegen eindeutiger Parteibeschlüsse und Ansagen aus der Parteispitze gemeinsam mit der AfD einen Ministerpräsidenten wählt, war ein offener Affront. Dass AKK die Thüringer CDU anschließend trotz persönlicher Intervention nicht von Neuwahlen überzeugen konnte, ist ein Zeugnis eines fortgesetzten Mangels an Autorität.

Was Autorität angeht, dazu musste sich Kramp-Karrenbauer ausgerechnet von ihrer Förderin Angela Merkel noch etwas vormachen lassen. Merkels klare Worte zu Thüringen von einer Auslandsreise („unverzeihlich“), die Entlassung des Ostbeauftragten und ihr Krisenmanagement im Koalitionsausschuss mit der SPD führten AKK noch einmal vor Augen, wie Führung geht.

Kramp-Karrenbauer hinterlässt nun eine Partei in schwerer See. Der Kampf um die Nachfolge dürfte nun offen ausbrechen. Ebenso der Richtungsstreit zwischen Merkels Mitte-Kurs und einem vom konservativen Flügel ersehnten Schwenk nach rechts. Alles steht zur Debatte, darunter auch die dringend endgültig zu beantwortende Frage über den Umgang mit der AfD.