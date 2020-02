Kommentar zum Weihnachtscircus in Pützchen : Bonn und die Bedenken

Meinung Pützchen. Die Bonner sollten sich über mehr Kultur in der Stadt freuen und sie nicht schlecht reden: so wie den Bonner Weihnachtscircus. Das meint GA-Redakteur Holger Willcke.

Der australische Verlag Lonely Planet hat im Vorjahr die Stadt Bonn auf Platz fünf der Liste der zehn beliebtesten Reisestädte gesetzt. Das Kulturangebot rund ums Thema Beethoven war unter anderem für die Top-Platzierung ausschlaggebend. Diese Einstufung hat viele Bonner gefreut, aber auch überrascht. Warum überrascht? Weil Kulturangebote in Bonn und die davon betroffene Nachbarschaft oftmals nicht auf einen Nenner zu bringen sind. Will heißen: Der Umgang einiger Bonner mit Events – vor allem Neuerungen und Veränderungen – ist als ambivalent zu bezeichnen.

Waren es in der Vergangenheit Proteste gegen die Klangwelle auf dem Münsterplatz, Kunstrasen-Konzerte in der Rheinaue und Veranstaltungen am Beueler Rheinufer, wird jetzt der neue Standort für den Weihnachtscircus auf den Pützchens Marktwiesen mit kritischen Bürgeranträgen befeuert. Das stimmt traurig und nachdenklich zugleich. Den Glanz, den die UN-Stadt Bonn nach außen abstrahlt, ermattet dadurch in seiner Wirkung nach innen und wirkt kleinbürgerlich.