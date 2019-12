Tuchfühlung mit den Kunden : Stadtwerke-Chefs stellen sich ihren Fahrgästen in Bonn

Bonn Wer in Bonn mit Bus und Bahn fährt, ist Kummer gewöhnt. Die Stadtwerke haben sich dem Kummer ihrer Fahrgäste nun gestellt - und sich die Beschwerden an wichtigen Knotenpunkten vor Ort angehört.

Die Stadtwerke (SWB) gehen auf Tuchfühlung mit den Fahrgästen: Am Montag haben die Geschäftsführerin von SWB Bus und Bahn, Anja Wenmakers, ihr Kollege Hansjörg Spielhoff und Mitglieder des Aufsichtsrats, flankiert von weiteren Mitarbeitern der SWB, an wichtigen Nahverkehrsdrehkreuzen wie Bertha-von-Suttner-Platz, Hauptbahnhof, Beueler Bahnhof und Konrad-Adenauer-Platz Informationsstände aufgebaut, um mit Pendlern ins Gespräch zu kommen. Einen Handwärmer gab es obendrein für die kalte Jahreszeit.

Mit der Offensive am frühen Morgen, die sich am Nachmittag zur Hauptverkehrszeit wiederholte und am Donnerstag fortgesetzt werden soll, verfolgen die Stadtwerke das Ziel, in „einen Dialog auf Augenhöhe“ einzutreten und sich über die „Probleme und Ärgernisse unserer Kunden zu informieren“, wie Wenmakers erklärte. Zu früher Stunde, wenn die Pendler zur Arbeit eilen, war es zumindest am Bertha-von-Suttner-Platz nicht einfach, längere Gespräche zu führen. Und doch blieb der ein oder andere stehen und plauderte über die eigenen Erfahrungen. Eine Kundin beklagte zwar Unzuverlässigkeiten auf der Stadtbahnlinie 66, auch durch defekte Türen. „Doch oft können Sie natürlich auch nichts dafür, wenn die Staus auf der Straße zu Verspätungen der Bahn führen“, sagte sie zu Wenmakers.