Zwei Festnahmen : Männer attackieren 19-Jährigen an Bonner Rheinufer

Männer attackieren 19-Jährigen an Bonner Rheinufer

Bonn Die Bonner Polizei hat in der Nacht zu Sonntag zwei Männer festgenommen. Sie sollen einen 19-Jährigen am Bonner Rheinufer angegriffen und beraubt haben.

Ein 19-Jähriger ist in der Nacht zu Sonntag am Bonner Rheinufer überfallen worden. Wie die Polizei berichtet, war der junge Mann gegen 3 Uhr zu Fuß im Bereich Brassertufer / Moses-Hess-Ufer in Richtung Wachsbleiche unterwegs, als sich ihm nach eigener Aussage unter der Kennedybrücke zwei ihm Unbekannte näherten und schließlich unvermittelt attackierten.