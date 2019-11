Bus und Bahn in Bonn : Preiserhöhung verärgert SWB-Fahrgäste

Bonn Im Juli vom VRS beschlossen, jetzt gehen Briefe an die Kunden raus: Die Monatstickets werden ab Januar 2,5 Prozent teurer. Bei den Stadtwerken sind schon 30 Beschwerden gelandet.

Die nächste Preisrunde im öffentlichen Nahverkehr bringt viele Stadtwerke-Kunden auf die Palme. In diesen Tagen erhalten sie Schreiben, in denen darauf hingewiesen wird, dass die Monatstickets zum 1. Januar um durchschnittlich 2,5 Prozent teurer werden – und das in einer Phase, in der sich Ausfälle und Verspätungen bei Bus und Bahn häufen.