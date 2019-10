Öffentlicher Nahverkehr in Bonn und Rhein-Sieg-Kreis : Stadt Bonn will erste Engpässe für Busse beseitigen

Bonn Busse und Bahnen sollen wieder zuverlässiger fahren. Die Stadt schlägt der Politik den Wegfall einiger Parkplätze in Kessenich vor. Die Stadtwerke gehen von einer Entspannung aus, wenn weitere 20 Fahrer im Dezember auf die Strecke können.

Stadt und Stadtwerke haben bei einer Pressekonferenz auf dem Friesdorfer Betriebshof Schwierigkeiten im örtlichen Nahverkehr angesprochen. „Es gibt offenbar Probleme, aber wir arbeiten gemeinsam daran, die Situation zu verbessern“, erklärte Bonns Verkehrsdezernent Helmut Wiesner. 90 Prozent der Unzuverlässigkeiten, die sich sowohl in Unpünktlichkeiten als auch in Ausfällen niederschlagen , seien auf Personalmangel zurückzuführen. Hoffnungslos sei die Situation aber nicht.

„Das Angebot in Bonn ist auch im Vergleich zu anderen ähnlich großen Städten gut.“ Es sei aus seiner Sicht auch besser als es in den Diskussionsforen diskutiert würde. Den Anteil an Fahrgästen habe man von 2008 (Anteil von 14 Prozent) bis 2017 (Anteil von 17 Prozent) steigern können. Angebotsverbesserungen wie durch das vom Bund geförderter Programm Lead City und die Bemühungen, Dieselbusse mit Umweltfiltern nachzurüsten, seien wichtige Bestandteile, um drohende Dieselverbote abzuwenden, so Wiesner.