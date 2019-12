Ärger um Population am Botanischen Garten : Uni Bonn pocht auf Kaninchenjagd in Poppelsdorf

Uni Bonn pocht auf Kaninchenjagd in Poppelsdorf

Ärger um Population am Botanischen Garten

Ein Wildkaninchen sitzt in einem Blumenbeet. (Symbolfoto). Foto: picture-alliance / dpa/dpaweb/Boris Roessler

Bonn Die Kaninchen am Botanischen Garten sollen nach wie vor abgeschossen werden, wenn es nach der Uni Bonn geht. Der verantwortliche Jäger ärgert sich über Tierschützer, die die Jagd auf die Tiere am Wochenende verhinderten.

Die Universität Bonn sieht nach wie vor keine andere Möglichkeit, als die Kaninchen- und auch Gänsepopulation im Botanischen Garten durch eine gezielte Jagd in den Griff zu bekommen. Das sagte am Montag Uni-Sprecher Andreas Archut auf GA-Nachfrage. Den Plan, die Kaninchen und Gänse am vorigen Wochenende durch geprüfte Jäger abschießen zu lassen, hatten Tierschützer durchkreuzt.