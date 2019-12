Parknotruf-App : Immer mehr Bonner lassen Privatparkplätze registrieren

Bonn Seit der sogenannte Parknotruf vor wenigen Wochen in Bonn startete, haben sich bereits etliche Bonner angemeldet und weit mehr als 1000 Privatparkplätze registrieren lassen – Tendenz steigend.

Die Parknot ist in Bonn so groß geworden, dass sich immer mehr Autofahrer auf private Flächen stellen. Doch mittlerweile müssen die Falschparker damit rechnen, dass sie ihr Auto für viel Geld beim Abschleppunternehmen einlösen müssen. Seit der sogenannte Parknotruf vor wenigen Wochen startete, haben sich bereits etliche Bonner angemeldet und weit mehr als 1000 Privatparkplätze registrieren lassen – Tendenz steigend.

Doch was unterscheidet die App von einem ganz normalen Abschleppvorgang? Eine Frage, die unter anderem Heinz Becker vom gleichnamigen Abschleppunternehmen beantwortet. „Normalerweise läuft es so, dass der Anrufer, in der Regel der Besitzer der privaten Parkfläche, den Einsatzbetrag an uns entrichtet und wir das Fahrzeug auf unser Gelände schleppen.“ Dabei wird die Polizei über den Vorgang informiert, denn die meisten Halter denken zunächst an einen Diebstahl und melden sich bei der Polizei. „Wenn sie bei uns das Fahrzeug einlösen, verlangen wir von ihm auch noch mal den Betrag, den wir dann dem Parkplatzbesitzer zurücküberweisen“, erklärt Becker.