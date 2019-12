Kommentar zu langen Wartezeiten : Fehler im System

Meinung Bonn Eine Bonnerin klagt über die anstrengende Suche nach einem Facharzt und einem zeitnahen Termin. In einer Großstadt wie Bonn sind die Probleme mit den Facharztterminen irreal, kommentiert Rüdiger Franz.

Es ist ein gravierender Verdacht, der im Falle einer Bonner Patientin und ihrer wochenlangen Terminsuche bei Fachärzten zwischen den Zeilen von Medizinern bestätigt wird: Ihre dringend benötigte Magenspiegelung erscheint demnach vielen Ärzten schlichtweg nicht lukrativ genug. Mehr Glück, so heißt es, hätte die Dame deshalb gehabt, wenn sie stattdessen eine Darmspiegelung benötigt hätte. Die Angebote für Termine im November 2020 dürften in den Ohren der schmerzgeplagten Patientin klingen wie Hohn. Wer die Gebührensätze so gestaltet hat, wird deshalb auf das Verständnis der Betroffenen kaum zählen. Doch das ist nur ein Teil des Problems. Das Beispiel aus Bonn zeigt überdies, dass die vor einigen Jahren eingeführte zentrale Terminvergabe offenbar längst nicht alle Probleme ausgeräumt hat. Innerhalb von vier Wochen, so wurde 2016 festgelegt, müsse der Besuch bei einem Spezialisten ermöglicht werden.